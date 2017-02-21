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مذيع شهير بقناة عربية عاشر صديقة ابنته.. وزوجته تفضحه!

21
FEBRUARY
2017
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كشفت زوجة المذيع الإنكليزي الذي يعمل في قناة رياضية في قطر كيف حاول زوجها ريتشارد كيز إغواء صديقة ابنته، وذلك في كتاب اسمه "دليل المراقب لكشف الخيانة الزوجية"، واسمه ذامانسكريبت.

 

الزوجة التي تعمل منذ 20 سنة خبيرة في العلاقات الزوجية لم تفتها مؤشرات تنذر بالخيانة في علاقتها الزوجية التي دامت 34 سنة وأعلنت أمس في لقاء صحفي أنها "ضغطت" زر إجراءات الطلاق.

 

وتناولت صحف بريطانية اليوم ما كشفته زوجة كيز، التي كانت مقيمة معه في قطر، بعد أن تخلى عنها لمعاشرة فتاة كانت صديقة ابنته التي يبلغ عمرها 27 عاما وهي محامية اسمها لوسي روس وتعمل في قطر أيضا، بعدما قام بإغوائها خلال مرض زوجته بالسرطان، واعترف كيز أمس حين غادر الدوحة قادما إلى لندن، ما ساقته زوجته عن خيانته لها لصحيفة "ذا صن" التي نشرت صورة وصوله اليوم إلى مطار هيثرو قادما من الدوحة.

 

وزعمت الصحيفة عن مخاوف بتعرضه للجلد أو السجن في قطر حيث يعمل بسبب ارتكابه الزنا. وقالت الزوجة إن أوضح دليل على الخيانة كشف ما يقوم به زوجها وهو إدمانه على هاتفه الجوال، ويشير موقع مشروع الكتاب الذي تعده الزوجة إلى أن هدف المشروع مساعدة النساء في كشف الخيانة الزوجية والتعامل الصحيح.

 

يشار إلى أن المذيع الشهير تولى تغطية الدوري الانكليزي طوال 19 سنة في قناة سكاي إلى أن جرى كشف تسجيل له قال فيه كلاما جنسيا بذيئا ضد سيدة كانت تدير مباراة كرة قدم بصفة حكم، وعمل في كل من بي بي سي، وأي تي في، والجزيرة وفوكس سبورت وإي إس بي إن ستار سبورت، وبي إن سبورتس BeIN Sports حيث يحصل على راتب مغري- 521 ألف دولار - بموجب عقد سخي يمتد إلى نهاية كأس العالم في قطر سنة 2022.

 

(arabianbusiness)

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