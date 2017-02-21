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قبل لقائه.. تقرير "نفسي" من سبع ورقات عن ترامب أمام بوتين، هذا أبرز ما فيه

21
FEBRUARY
2017
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يعكف مستشارون للرئيس الروسي فلاديمير بوتن على إعداد ملف من سبع ورقات عن الحالة النفسية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليتعرف قيصر الكرملين على صورة أوضح عن رجل البيت الأبيض الجديد قبل أول لقاء سيجمعهما قريبا، بحسب مستشار كبير في الكرملين.
 
ونقلت قناة إن بي سي نيوز عن نائب وزير الخارجية الروسي السابق أندري فيدروف أن الاستنتاجات الأولية تشير إلى أن ترامب يتحلي بروح المخاطرة التي قد تنطوي في بعض الأحيان على سذاجة، وأنه لا يعرف بوتن جيدا.
 
وقال إن "عملا جادا جدا يجري في الكريملين من أجل رسم صورة نفسية للرئيس الأميركي، استنادا للشهرين أو الثلاثة أشهر الأخيرة"، قبل الإعداد للقاء لم يتحدد بعد بين الرئيسين.
 
وأوضح فيدروف الذي قال إنه يعرف ترامب منذ عام 2000 أن الملف يتم تحديثه بشكل دوري، مشيرا إلى أن الكثيرين في الكرملين يعتقدون أن "ترامب ينظر للرئاسة بنظرة رجل الأعمال".
 
وبشأن اللقاء المحتمل بين الرجلين، قال فيدروف إن "الرئيس بوتن لا يمكن أن يلتقي رجلا خاسرا.. فعليه أولا أن يسوي مشكلاته الداخلية قبل لقاء بوتن".
 
وينتاب القلق حكومة الرئيس الروسي بشكل متزايد بشأن معارك ترامب في واشنطن، بحسب فيدروف ونائب البرلمان السابق سيرغي ماركوف، الذي مازال على صلة بالكرملين.
 
فبحسب رؤية موسكو، لا يملك ترامب السلطة السياسية الكافية لتحسين العلاقات، علما بأنه أشار سابقا بأنه سيعمل على رفع بعض العقوبات عن روسيا.
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