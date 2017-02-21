أفاق من موته في الطريق إلى جنازته

A + A -

صدم مراهق هندي والديه وأقاربه، حين أفاق من موته وهو في طريقه إلى جنازته، في قرية ماناغاندي في ولاية كارناتاكا.

ووفقا لصحيفة إندبندنت نقل كومار مارواد إلى المستشفى مطلع الأسبوع، بعد تعرضه لعضة كلب ضال سببت له الحمى، ووضع له جهازا للتنفس الاصطناعي.

الأطباء أخبروا والد عائلة كومار أن العدوى تنتشر في جسده، ولم يكن من المتوقع أن يعيش في حال إزالة أجهزة التنفس.

وتم نقل كومار (17 عاما) إلى منزل عائلته بعد أن توقف عن الحركة والتنفس، واعتقدت العائلة أنه توفي وبدأوا التحضير لجنازته.

وفي اليوم الذي تحركت فيه الجنازة، وعلى بعد كيلومترين فقط من مكان الدفن، فتح كومار عينيه وبدأ يحرك ذراعيه وساقيه، ثم تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.