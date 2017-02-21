living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شاهد لأول مرة بالتاريخ.. سيدة تُمسك قلبها بيديها

21
FEBRUARY
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أمسكت سيدة أميركية من ولاية #نيوجيرسي بقلبها بعد أن نجح الأطباء في عملية استئصاله، ومن ثم زراعة قلب آخر جديد مكانه، ليلقي الأطباء بقلبها المريض التالف بين يديها، بعد أن استفاقت من العملية الناجحة، فتلتقط الصور التذكارية مع قلبها القديم، في حادثة غير مسبوقة بالعالم.

وفي تفاصيل القصة التي نشرتها جريدة "مترو" الشعبية واسعة الانتشار في #بريطانيا فإن السيدة، ليزا سالبيرغ، البالغة من العمر 48 عاماً تخلصت أخيراً من قلبها المريض الذي كانت تعاني منه، منذ أن كانت في الثانية عشرة من عمرها، لتنهي بذلك مرضاً مستعصياً في جسدها استمر 36 عاماً، وهو ينهش في جسدها.


وبحسب الأطباء، فقد وصلت سالبيرغ إلى نهاية المشوار مع قلبها المريض العام الماضي، حيث بدأ يفشل تدريجياً وباتت السيدة تواجه خيارين لا ثالث لهما: إما الموت أو #زراعة_قلب جديد، لكنَّ عملية الزراعة نجحت أخيراً، لتفلت السيدة الأميركية من الموت وتعود إلى الحياة بعد عملية زراعة ناجحة لقلب جديد.

وظهرت سابيرغ في صورة تذكارية من داخل المستشفى، وهي تمسك في يدها بقلبها المريض السابق، فيما بدت بصحة جيدة ووضع طبيعي بعد أن انتهت من العملية الخطرة، التي لم يكن أمامها أي خيار سوى أن تجريها.


وبحسب جريدة "مترو" فإن ليزا طلبت من الأطباء شيئاً واحداً قبل أن تدخل العملية، وهو الاحتفاظ بقلبها المريض حتى تفيق وتراه، وهو ما امتثل له الأطباء بالفعل، وبمجرد أن استيقظت من العملية سلموها القلب الذي أمسكت به بفرح وشجاعة.


وقالت ليزا سالبيرغ: "لقد أدهشني كثافة القلب ووزنه، إنه حقاً حقاً ثقيل"، وأضافت وهي تتحدث عن قلبها المريض الذي تم استئصاله من صدرها: "لقد كنا أصدقاء طوال الـ48 عاماً الماضية".


وكانت ليزا تعاني من ضعف وراثي في عضلة القلب، وظلت العضلة تضعف تدريجياً وتتضخم الشرايين حتى لم يعد القلب قادراً على ضخ الدماء، وهو ما كان يعني أنها تواجه خطر الموت في حال لم تقم بإجراء هذه العملية.

وكانت شقيقة ليزا قد توفيت بمرض القلب ذاته، كما أن خمسة على الأقل من أفراد العائلة يعانون من المشكلة ذاتها، والسبب وراثي لهم جميعاً، بحسب تشخيص الأطباء.


وفور نجاح العملية بدأت ليزا بتأسيس #جمعية_خيرية_لمرضى_القلب في محاولة لجمع أكبر مبلغ مالي ممكن وتسخيره في عمليات البحث العلمي الخاصة بهذا المجال.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout