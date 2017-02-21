فيديو أولي لاصطدام طائرة بمركز تجاري في استراليا!

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إنفجرت طائرة الثلاثاء على شكل "كرة نارية ضخمة" بعدما اصطدمت بمركز للتسوق بالقرب من مدينة ملبورن الاسترالية، ما ادى الى مقتل الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها.



وانحرفت الطائرة، وهي من طراز "بيتش كرافت"، مباشرة بعد إقلاعها من مطار إيسندون القريب من ملبورن، واصطدمت بمركز تجاري كان لا يزال مغلقا قرب المطار.





في وقت سابق لفت دانيال اندروز، رئيس الوزراء في ولاية فيكتوريا وكبرى مدنها ملبورن، الى أن "عددا من الاشخاص لقوا حتفهم نتيجة لأسوأ حادث طيران مدني شهدته ولايتنا منذ 30 عاما".



وأظهرت صور بثتها قنوات تلفزيونية، نيرانا وأضرارا كبيرة لحقت بالمركز التجاري والمباني القريبة. وارتفع عمود من الدخان الأسود في موقع الحادث.