أميركا تعد قرارا جديدا سيفاجئ الجميع!

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قال، جون كيلي، وزير الأمن الداخلي الأمريكي إن صيغة جديدة لحظر السفر ستصدرها إدارة الرئيس، دونالد ترامب، سيتضمن شروطا وضوابط جديدة.

وأشار كيلي في تصريحات بمؤتمر ميونيخ للأمن، نقلتها وكالة رويترز، إلى أن القرار الجديد لن يمنع حاملي البطاقات الخضراء، التي تمنحهم حق الإقامة من الدخول ولا المسافرين الذين استقلوا طائرات بالفعل.

وكانت قرار ترامب "حماية الأمة من الإرهاب"، الذي يحظر دخول مواطني سبع دول إلى الولايات المتحدة، قد توقف بسبب أحكام قضائية فيدرالية.

وقال كيلي: "الرئيس (ترامب) يبحث إصدار نسخة أكثر إحكاما واتساقا من (القرار) الأول وسوف تتاح لي الفرصة للعمل على خطة تنفيذ بالأخص للتأكد من عدم وجود عالقين قادمين من الخارج إلى مطاراتنا."