بيل غيتس يحذر من موت الملايين خلال عام ... لهذا السبب

A + A -

حذر بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، وأغنى رجل في العالم، من تسبب الإرهاب البيولوجي في وفاة عشرات الملايين من البشر في أقل من عام.

قال "غيتس" خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن الوباء القادم قد يتم تخليقه على شاشة حاسوب بواسطة إرهابي، يستخدم الهندسة الوراثية في تخليف سلالة صناعية من فيروس الجدري، وكذلك سلالة معدية وقاتلة من فيروس الإنفلونزا.

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن مؤسس شركة مايكروسوفت وأغنى رجل في العالم، بيل جيتس حذر من احتمال أن يتسبب الإرهاب البيولوجي في موت عشرات الملايين في أقل من عام.

وأضاف "غيتس" أن علماء الأوبة يقولون إن عدوى العدوى التي حذر منها تنتقل بالهواء، سواء كان ذلك بسبب جنون الطبيعة أو على يد أحد الإرهابيين، وقد تتسبب في موت أكثر من 30 مليون شخص في غضون أقل من عام، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأشار "غيتس"، إلى احتمال منطقي لأن يشهد العالم فاجعة كهذه خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة، حيث يؤكد العديد من الخبراء الأمنيين إن التهديد الذي يفرضه الإرهاب البيولوجي أصبح حقيقة واقعة، خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع تطور علم البيولوجيا الجزيئية الذي يجعل من تطوير الأسلحة البيولوجية مهمة أكثر سهولة.