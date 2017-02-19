هآرتس: إسرائيل ليست جاهزة للانتصار بالحرب القادمة

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أنهى القاضي المتقاعد يوسف شابيرا مؤخرا إعداد تقرير نهائي خاص بأحداث حرب غزة الأخيرة الجرف الصامد 2014. ويتوقع خبير عسكري أن التقرير سيثير ضجة لأسباب عدة أهمها سوء الإدارة الإسرائيلية خلال الحرب على غزة.

فقد قال عاموس هارئيل الخبير العسكري الإسرائيلي في صحيفة هآرتس إن التقرير النهائي الخاص الذي سيصدر رسميا عن مراقب الدولة, لم ينشغل بالقضايا الأساسية للحرب، ولم يتوصل إلى حلول لتهديد القذائف الصاروخية في الجبهة الشمالية، أو الأنفاق في الجبهة الجنوبية.

وأضاف أنه طالما أن القيادات العسكرية في الجيش الإسرائيلي ما زالت منشغلة بتبادل الاتهامات بينها حول إخفاقات تلك الحرب، فلا يبدو أن الجيش مستعد لتحقيق النصر في المعركة القادمة.

وأوضح أن التقرير الذي سينشر أواخر الشهر الجاري سيثير ضجة جماهيرية كبيرة بين الإسرائيليين، وسيتركز النقاش حوله في ثلاثة محاور أساسية: الإدارة السيئة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية خلال حرب غزة، وعدم توفر الجاهزية اللازمة من قبل المؤسسة العسكرية لتهديد الأنفاق الخاصة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والفجوات الاستخبارية عن الوضع القائم في غزة.

ومن جهته، قال أمير بوخبوط الخبير العسكري بموقع ويللا إن رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت منذ تسلمه موقعه قبل عامين، منشغل على مدار الساعة بإرجاء لحظة اندلاع الحرب القادمة، رغم تكثيفه للدورات التدريبية للجنود النظاميين والاحتياط استعدادا لخوض أي معركة على الجبهات القتالية المتوقعة.

وأضاف أنه في ظل ما تواجهه إسرائيل من تهديدات أمنية وعسكرية متمثلة بالمنظمات المعادية، فهي منشغلة بتأمين حدودها المختلفة، وحماية الجبهة الداخلية من أي هجمات صاروخية متوقعة، والتصدي للعمليات الفردية، والهجمات الإلكترونية والسايبر، واستخدام السلاح غير التقليدي، وسباق السلاح الإقليمي والدفاع الجوي.

وأوضح أن آيزنكوت اتخذ عشرات القرارات العسكرية، ومنها إقامة وحدة كوماندوز تضم داخلها جنود النخبة من ألوية إيغوز ودوفدوفان وريمون، لمنح الجيش تفوقا نوعيا في حربه القادمة ضد حماس.

وختم بالقول إنه رغم ما يمر به قطاع غزة من حالة الهدوء، لكن إسرائيل تعلم أن حماس تواصل التقوية العسكرية، مما يدفع الجيش إلى التفكير مجددا باستخدام المزيد من أدوات الضغط على الحركة خلال الحرب القادمة.