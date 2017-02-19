مُغتصب أكثر من 200 عراقية.. "داعش ما قالولي لكن الشاب يحتاج لهذا الشيء"

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أعلن الاسير من تنظيم "داعش" عمار حسين، إنه يقرأ القرآن طوال اليوم في زنزانته الصغيرة ليصبح شخصا أفضل. كما أكد انه اغتصب أكثر من 200 امرأة من الأقليات العراقية، ولا يبدي ندماً يذكر على ذلك.

وأتاحت سلطات المخابرات الكردية لـ "رويترز" فرصة نادرة لمقابلة حسين ومسلح آخر من "داعش" أُسرا خلال هجوم على مدينة كركوك في تشرين الأول قتل فيه 99 مدنيا وفردا من قوات الأمن.

وقال حسين إن "أمراءه أو القادة العسكريين المحللين للدولة الإسلامية أعطوه وآخرين الضوء الأخضر لاغتصاب ما يرغبون من النساء الايزيديات وغيرهن من النساء". وأضاف في مقابلة بعدما أزال ضابط كردي في مكافحة الإرهاب غطاء أسود عن رأسه "داعش ما قالولي لكن تعرف أنت الشاب يحتاج لها لهذا الشيء. هذا طبيعي".

وتابع حسين إنه انتقل من منزل إلى منزل في العديد من المدن العراقية مغتصبا النساء من الطائفة الايزيدية والأقليات الأخرى في وقت كانت تنتزع فيه "داعش" السيطرة على مزيد من الأراضي من قوات الأمن العراقية.