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شرطة دبي تستدعي عارضة أزياء روسية..و السبب ؟

18
FEBRUARY
2017
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ذكرت شرطة دبي السبت 18 فبراير/شباط أنها استدعت عارضة الأزياء الروسية فيكتوريا أودينتسوفا لتوقيع تعهد يفيد بعدم تكرارها القيام بأي حركات قد تشكل خطرا على حياتها.
وقال اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، للصحفيين، إن "ما فعلته الشابة الروسية يشكل خطرا على حياتها ويصنف ضمن الهوايات الخطرة".

وأكد المنصوري أن هدف شرطة دبي ليس محاسبة الآخرين ومنعهم من ممارسة هواياتهم، ولكن حماية أرواح الناس وخصوصا الشباب، حتى لا يقلدها أحد منهم.

ونوه مساعد القائد العام لشرطة دبي ببضرورة عدم ممارسة الهوايات الخطرة من دون وسائل الأمن والسلامة مع الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة.

جاء ذلك على خلفية قيام العارضة الروسية الشابة بنشر فيديو لها على حسابها الرسمي على موقع (انستغرام)، تظهر فيه وهي تحاول بمساعدة شخص آخر تسلق برج كيان (انفينيتي) الشاهق في دبي المؤلف من 73 طابقا بارتفاع 306 أمتار، ثم تتدلى إلى الأسفل بطريقة مخيفة وخطرة جدا.

وعلقت الفتاة باللغة الروسية في أسفل الفيديو: "حتى الآن لا يمكنني أن أصدق أنني قمت بهذا الفعل، وفي كل مرة أرى فيها الفيديو أشعر أن يدي تعرقان"

روسيا اليوم
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