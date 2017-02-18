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ترامب حددها بالاسم: "وسائل الإعلام هذه عدوة الأميركيين"

18
FEBRUARY
2017
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شن دونالد ترامب، الجمعة، هجوما جديدا على وسائل الإعلام، واصفا على تويتر قنوات تلفزيونية كبرى وصحيفة شهيرة بأنها "عدوة الأميركيين".
وبعد وقت قصير على وصوله إلى ولاية فلوريدا، حيث يستعد لقضاء عطلة نهاية الأسبوع للمرة الثالثة على التوالي في مقر إقامته الفاخر في مارا لاغو، نشر الرئيس الأميركي رسالة على تويتر هاجم فيها عددا من وسائل الإعلام.

وكتب: "وسائل الإعلام الكاذبة (..) ليست عدوتي، هي عدوة الأميركيين".

وتضمنت التدوينة أسماء صحيفة نيويورك تايمز، وشبكات سي إن إن، وإي بي سي، وسي بي إس، وان بي سي نيوز.

وليس من النادر أن يشن رؤساء أميركيون هجوما على وسائل الإعلام، لكن حدة الهجمات المتكررة التي شنها ترامب غير مسبوقة.

وكان الرئيس الجمهوري جعل من انتقاد الصحفيين "المنحازين" و"غير النزيهين" ركيزة لحملته، مثيرا بذلك حماس مناصريه.

وكان ترامب هاجم بشدة، الخميس، وسائل الاعلام التي اتهمها "بعدم نزاهة"، وذلك في مؤتمر صحفي لم يتردد خلاله صحفيون في مواجهة الرئيس الأميركي مباشرة.

وقال الرئيس الأميركي خلال المؤتمر الصحفي، الخميس، إن "عدم النزاهة (لدى وسائل الإعلام) بلغ مستوى لا يمكن السيطرة عليه".

وأضاف: "الصحافة باتت تفتقد إلى النزاهة إلى درجة إننا إذا تجاهلنا الحديث عنها فإن هذا يخدم الشعب الأميركي بشكل كبير".

وكرر ترامب مرارا أن ارتيابه من وسائل الإعلام حضه على التحدث مباشرة إلى الأميركيين، ولا سيما من خلال حسابه على تويتر.

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