"مزحة" قتلت شقيق الزعيم الكوري؟

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ذكرت التقارير أن "قاتلة" شقيق الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، غُرّر بها من قبل "أصدقائها" الذين أخبروها بأن "ترش السم على سبيل المزاح"، ولم تكن تعلم أن الأمر سيؤدي إلى مقتله.

واعتُقلت المرأة البالغة من العمر 28 عاما، على أساس اتصالها المباشر مع حادثة وفاة، كيم جونغ نام، ويُعتقد أنها أخبرت الشرطة بأن مجموعة من الأصدقاء، الذين كانت تقضي معهم العطلة في كوالالمبور، خدعوها وطلبوا منها رش السم على وجه المغدور، على سبيل المزاح.

ورصدت كاميرات المراقبة، دوان ثي هيونغ، من فيتنام، في مطار كوالالمبور وهي ترتدي قميصا أبيض اللون كُتب عليه "LOL"، كما نُشر شريط فيديو يوضح اقتياد "القاتلة" إلى سيارة الشرطة.

وقالت مصادر الشرطة إن دوان، وقد يكون اسمها مستعارا، أبلغت الضباط بأن امرأة و4 رجال آخرين قاموا بإقناعها برش السم على وجه، كيم جونغ نام، على سبيل المزاح وليس بنية القتل، هذا وألقي القبض على السيدة، ستي عائشة (25 عاما) من إندونيسيا، وصديقها الماليزي، على خلفية حادثة القتل.