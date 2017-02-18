هاتف هتلر الأحمر في مزاد بالولايات المتحدة

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تعتزم دار مزادات في ولاية ميريلاند الأميركية عرض هاتف أحر اللون كان يحمله أدولف هتلر خلال تنقله، في مزاد نهاية الأسبوع الحالي.

وقال بيل باناغوبولوس المسؤول في دار المزادات "ألكسندر هيستوريكال أوكشنز" في مدينة شيسابيك سيتي بالولاية، إن بعض الضباط الروس المحتلين قدموا الهاتف أحمر اللون للبريغادير رالف راينر خلال زيارة إلى مخبأ هتلر في برلين.

وبدوره منح راينر الهاتف، الذي يحمل شعار النازية ومحفور عليه اسم هتلر، لنجله الذي يبيعه حاليا.

يقدر ثمن الهاتف بما بين 200 ألف و300 ألف دولار.

وقال باناغوبولوس، إن المزاد سوف يبدأ نهاية الأسبوع الحالي بسعر مبدئي 100 ألف دولار.

ويعتبر باناغوبولوس أن الهاتف "سلاح دمار شامل"، مشيرا إلى أن هتلر أمر من خلاله بقتل كثيرين.

وأضاف أن البائع ودار المزادات يأملان أن ينتهي الحال بالهاتف في أحد المتاحف، حيث يراه الناس "ويفهموا بحق ما الذي جلبه الفكر الفاشي المتطرف".