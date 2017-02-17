"غير قادر على القيام بمهامه الرئاسية".. ما هو مرض الرئيس الأميركي ترامب؟!

A + A -

حذر أخصائيون، من خلال رسالة مشتركة أرسلت إلى صحيفة "نيويورك تايمز"، من أن الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب "غير قادر على القيام بمهامه الرئاسية".



في الواقع، أرسلت مجموعة مكونة من 35 شخصاً، من بينهم علماء نفس وأطباء نفسيون وأخصائيون اجتماعيون، رسالةً مشتركة لصحيفة "نيويورك تايمز"، ورد فيها أن الرئيس ترامب يعاني من "حالة عدم استقرار عاطفي حادة، وبالتالي فإنه غير قادر على تسيير مهام الدولة على أكمل وجه".

في الحقيقة، لقد توصل الأخصائيون إلى هذه النتائج من خلال تحليل خطاب وإيماءات ترامب. وفي الأثناء، اكتشف الخبراء أن تصرفات ترامب تعكس رفضه لتقبل وجهات النظر المختلفة والتسامح معها وهو ما يفسر ردود فعله القوية والغاضبة في وجه منتقديه.

علاوة على ذلك، يعتقد الخبراء أن "كلماته وسلوكياته تشير إلى أنه غير قادر على التعاطف مع من يخالفه الرأي".

عموماً، إن الأشخاص من هذا النوع يميلون إلى تشويه الواقع حتى يتماشى مع حالتهم النفسية. ومن هذا المنطلق، يهاجمون كل الأقوال والأفعال التي تتعارض مع رؤيتهم، وكل من يقف وراءها من صحفيين وعلماء.

من جهة أخرى، حذَّر المختصون النفسيون من خلال هذه الرسالة من خطر تنامي تصرفات ترامب العدائية ضد معارضيه، خاصة في ظلّ منصبه الحالي.

وفي هذا السياق، أكد الخبراء أنه "في عهد زعيم قوي مثل ترامب، من المرجح أن تتزايد وتيرة هجماته العدوانية التي يستهدف من خلالها كلَّ من يخالفه الرأي، خاصة أن حلمه بالعظمة يبدو أنه قد تحقق".

من جانب آخر، اعترف كاتبو الرسالة بأنه ولسنوات عديدة التزم الكثيرون الصمتَ بشأن الحالة العقلية للعديد من الشخصيات العامة. أما الآن فقد أصبحوا يخشون من "أن صمتهم قد يترتب عنه الكثير من المخاطر".

(السومرية)