كيف يتغلب بوتين على أمريكا؟

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يرى قائد عسكري أمريكي سابق الرئيس الروسي بوتين ناجحاً في مواجهة الولايات المتحدة والتغلب عليها.

وأشار الجنرال بروس لولور في تقريره عن أولويات السياسة الخارجية والدفاعية الأمريكية، المنشور في صحيفة "واشنطن تايمز"، إلى أن رئيس روسيا تمكن من استعادة السيطرة على القوقاز وآسيا الوسطى السوفيتية السابقة، و"تخويف" بلدان أوروبا الشرقية، وإعادة روسيا إلى الشرق الأوسط "لاعباً أساسياً".

ولا تستطيع الولايات المتحدة إيقاف تقدم روسيا إلا بالطرق العسكرية، ولكنها تتحاشى التورط في الحرب مع روسيا، ومن هنا فإنها لا تملك رداً لتحدي رئيس روسيا، وهو ما يدركه بوتين ويستمر في خطه، وفقا لما نقلته "واشنطن تايمز".