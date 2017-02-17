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ماليزيا ستسلم جثة شقيق الزعيم الكوري، بشرط واحد.. ما هو؟

17
FEBRUARY
2017
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أعلنت الشرطة الماليزية، الجمعة، أن ماليزيا لن تسلم جثة الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-اون الذي اغتيل في وقت سابق هذا الأسبوع، ما لم توفر لها العائلة عينات من الحمض النووي.
 
كما أضاف المسؤول في الشرطة عبد السماح مات "حتى الآن، لم يأت أي من أفراد العائلة أو قريب للتعرف إلى الجثة أو المطالبة بها. نحن بحاجة إلى عينات من الحمض النووي لأحد أفراد الأسرة".
 
وقال أيضاً "كوريا الشمالية أرسلت طلبا لاستعادة الجثة، لكن قبل إعادتها، نحن بحاجة للتعرف إلى الجثة".
 
وكان نائب رئيس الوزراء أحمد زهيد حميدي أكد، الخميس، أن الرجل الذي اغتيل في مطار كوالالمبور الدولي هو كيم جونغ-نام الأخ غير الشقيق لكيم جونغ-اون، وذلك استنادا إلى جوازات السفر التي كانت في حوزة الضحية.
 
وتابع حميدي "نقوم بتسهيل طلب أي حكومة أجنبية، لكن هناك إجراءات يجب اتباعها"، مؤكداً بذلك معلومات أفادت أن بيونغ يانغ طلبت تسلم الجثة.
ويقوم أطباء شرعيون، الجمعة، بفحص عينات من الجثة إثر تشريحها.
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