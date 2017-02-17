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بالفيديو - شاب يدفن نفسه حياً بنقل مباشر لتصوير حياة القبر!

17
FEBRUARY
2017
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نشر شاب روسي على اليوتيوب فيديو يوضح فيه كيفية تحضيره لعملية دفنه حيا في الـ 16 من فبراير/شباط الجاري.
 
ويظهر الشاب في الفيديو وهو يزور المكاتب المختصة بدفن الموتى ويسألهم عن التفاصيل المتعلقة بعملية الدفن مثل درجة الحرارة تحت الأرض وأنواع التوابيت ووزن كل منها، بالإضافة إلى التكلفة المادية للعملية بأسرها.
 
ليقرر فيما بعد الذهاب مع أحد أصدقائه وشراء المواد الأولية اللازمة لصناعة التابوت الخشبي يدويا.
 
هذا ويخطط الشاب يوم الـ 16 من الشهر الجاري دفن نفسه حيا والبقاء داخل القبر لمدة 24 ساعة، ابتداء من الساعة 14:00 بتوقيت موسكو، مع العلم بأنه سيبث فيديو مباشر من داخل القبر أثناء تواجده داخله.
 
يذكر أن أحد الروس الذين ظهروا في مقطع الفيديو نفسه أكد بأن هذه التجربة الغريبة سيقوم بها أناس محترفون، وطلب عدم محاولة تكرار هذا الأمر بشكل فردي لخطورته. 
روسيا اليوم
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