ما هي القناة التي لم يعد ترمب يشاهدها؟

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هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة الخميس "عدم نزاهة" الصحافة، في أول مؤتمر صحافي منفرد في البيت الأبيض برز خلاله عداء واضح بينه وبين الصحافيين.

وكرر الرئيس الأميركي، خلال أكثر من ساعة وربع ساعة، هجماته ضد وسائل الإعلام، قائلا إن "عدداً كبيراً من الصحافيين في البلاد لا يقولون لكم الحقيقة" و"مستوى انعدام النزاهة لدى وسائل الإعلام هو خارج السيطرة".

وأضاف ترمب الذي ركز هجومه على شبكة "سي إن إن"، أن "غالبية وسائل الإعلام في واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس لا تتحدث من أجل مصالح الشعب، بل للمصالح الخاصة ولمن يفيدون من نظام متصدع في شكل مؤكد".

وتابع "هناك كثير من الغضب والحقد" على "سي ان ان"، إلى درجة "أنني لم أعد أشاهدها"، على حد قوله.

وكرر ترمب مراراً بحسب فرانس برس أن ارتيابه من وسائل الإعلام قد حضه على التحدث مباشرة إلى الأميركيين، ولا سيما من خلال حسابه على تويتر.

وقال "أنا هنا مجدداً لأوصل رسالتي في شكل مباشر إلى الشعب" الأميركي، قائلاً إنه سيكون "مراسلاً جيداً جداً" إذا ما أراد ذلك.