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عندما يضيع جهاز التحكم.. إليكم هذا الحل الذكي!

17
FEBRUARY
2017
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من منا لا يضيع منه جهاز التحكم بالتلفزيون كل يوم عدة مرات؟ ويقلب في كل مرة البيت رأسا على عقب بحثا عنه. لا داعي للقلق بعد الآن، فهناك حل ذكي في متناول الجميع وقد لا يعرفه البعض.
 
هذا الحل متاح في الهواتف الذكية التي تملكها نسبة كبيرة من سكان العالم، إذ يمكن لبعض هذه الهواتف أن تحل مكان أجهزة التحكم الخاصة بجهاز الاستقبال الخاص بجهاز التلفزيون.
 
وقبل أن نتابع في كيفية استخدام الهواتف الذكية كبديل لأجهزة التحكم بالتلفزيون، لابد من الإشارة إلى أن هذه الطريقة تعمل فقط مع الهواتف التي تحتوي على مرسل أشعة تحت الحمراء IR.
 
ولا تحتوي جميع هواتف آيفون على مرسل IR، بينما يتوفر ذلك في أغلبية الهواتف الذكية التي تعتمد بنظام التشغيل أندرويد من شركات من سامسونغ وسوني وإل جي وموتورولا وهواوي وغيرها.
 
وبعد التأكد من احتواء هاتفك على مرسل IR، توجه إلى متجر تطبيقات أندرويد Google Play وابحث عن تطبيقات TV Remote Control وستجد العشرات من هذه التطبيقات، ولكن ما ننصح به هو تطبيق مجاني يدعى AnyMote Universal Remote.
 
وننصح بذلك التطبيق لأنه يوفر الدعم لمئات الطرازات من أجهزة الاستقبال التلفزيونية TV Receivers، ويكفي التأكد من الشركة الصانعة لجهاز الاستقبال ثم اختيارها في التطبيق، ومن ثم البدء في استخدامه كجهاز تحكم بديل إلى حين العثور على جهاز التحكم المفقود.
 
 
 
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