بالفيدو: كاهن يدهش اللجنة في "The Voice" ويُبكي الجمهور

A + A -

لم تصدّق لجنة الحكم في برنامج The Voice بنسخته الأوكرانية للعام 2017 ما سمعته، فاستدار أعضاؤها تباعاً ليتعرّفوا الى صاحب الصوت الملائكي الذي صدمهم بثوب الرهبنة التابع لها.



وما أن اعتلى الكاهن Oleksandr Klymenko المسرح ليؤدّي أغنية تتكلّم عن حبّ الأم، حتّى أثار دهشة الجميع، من مشاهدين وحكام، واستطاع بالدقائق القليلة من تجارب الأداء أن يؤثّر بهم ويدخل بصوته الى قلوبهم.



وتجدر الإشارة الى أنّ الأب اختار أن يكون في فريق Tina Karol، وقال بعد أدائه: "رسالة الكاهن أن ينقل الفرح الى الجميع"، مشيراً الى أنّه سيبذل جهده ليُسعد الناس بالموهبة التي أعطاها إيّاها الرب.



وتشاهدون في الفيديو المرفق، ردّة فعل اللجنة ومدى تأثّر الجمهور بصوته.