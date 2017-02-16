بالفيديو - عملية اغتيال في 5 ثوان!

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قالت صحيفة ماليزية إن القاتل المفترض لكيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، نفذ عملية الإغتيال خلال 5 ثوان فقط.



وذكرت صحيفة "New Straits Times" استناداً إلى المعلومات المستقاة من تسجيلات كاميرا مراقبة في مطار كوالالمبور أن امرأتين تعقبتا لفترة طويلة الهدف متحينتين الفرصة المناسبة حين يكون حوله عدد قليل من الناس، ومن بعد بادرته إحداهن بالحديث، فيما قامت المرأة الأخرى التي وقفت خلفه بتسميمه.



ونقلت الصحيفة عن ممثل للشرطة الماليزية قوله إن العملية بكاملها كان مخططا لها بدقة، ونفذت من دون أي شائبة، ولو لم تكن هناك كاميرا للمراقبة لما تسنى تحديد المهاجم.