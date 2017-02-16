living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أغنى وزير خزانة مثير للجدل في تاريخ أميركا.. من هو؟

16
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مثير للجدل، ليس منذ تسليط الأضواء عليه بعد توليه إدارة الحملة الانتخابية لترمب، ولكن قبل ذلك بسنوات كثيرة، إنه ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأميركية الجديد الذي صوت مجلس الشيوخ على تعيينه مؤخرا.


عبر أصوات الجمهوريين (53 صوتا)، اعتلى منوتشين سدة خزينة أقوى دولة في العالم، وذلك رغم اعتراضات الجمهوريين التي لم تفلح في عرقلة مسيرة تربعه على عرش الخزانة الأميركية، ليتولى منصبا من بين الأهم في إدارة الرئيس دونالد ترمب.


إثارة منوتشين للجدل لم تتوقف عند رفض الديمقراطيين الشديد له، أو حتى كونه رجلاً ثرياً ينتمي إلى "وول ستريت"، كل هذا أصبح الآن من الماضي، بل الأكثر إثارة القضايا والقرارات الشائكة التي قد يتخذها الرجل، وقد تشعل صراعا دوليا فيما يتعلق بأمور التجارة والاقتصاد.


وسائل الإعلام الغربية، بحسب ما اطلعت عليه "العربية.نت"، قدرت قيمة الثروة التي يمتلكها وزير الخزانة الأميركي الجديد منوتشين بما يتراوح بين 400 و500 مليون دولار، ليكون الوزير الأغنى من بين الذين تولوا هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.


وستكون لدى منوتشين مهام صعبة، أبرزها تطبيق سياسة الرئيس ترمب المتعلقة بخفض مستويات الضرائب في أميركا، والذي يحظى بأهمية قصوى من قبل الجمهوريين، إضافة إلى إعادة النظر في القوانين التي وضعت بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008.


كما سيكون من مهامه زيادة سقف الدين الأميركي الشهر المقبل، والمساهمة في إدارة الصراع مع الصين، خاصة مع اتهامات إدارة ترمب للصين بالتلاعب في العملة.


منوتشين ليس رجلا ثريا فقط، ما قد يثير شبهة تضارب المصالح، بل إنه مثير للجدل أيضا عبر تاريخ مهني استند إليه الجمهوريون في التصويت بنعم لتوليه هذا المنصب الرفيع.


وقد ساعد منوتشين في تمويل أكثر من 100 فيلم، وفقا لهوليوود ريبورتر.
درس المصرفي والسياسي ستيفن منوتشين في جامعة "ييل"، ليتخرج منها عام 1985، وينضم لمصرف غولدمان ساكس، وما هي إلا سنوات حتى أصيح من بين أبرز الفاعلين في المجموعة التي غادرها بعد 17 عاما في 2002.


وبعد مغادرته غولدمان ساكس عمل منوتشين على تأسيس العديد من صناديق التحوط، ليطلق صندوقا استثماريا يحظى بدعم الملياردير جورج سوروس.


منوتشين ذو الـ45 عاما، والمولود في ديسمبر عام 1962، هو الابن الثاني في العائلة، عمل خلال دراساته الجامعية متدرباً لدى بنك الاستثمار سالمون براذرز في عام 1980، وبعد تخرجه من الجامعة عمل في غولدمان ساكس، حيث كان والده قد عمل في المصرف منذ عام 1957.
في غولدمان ساكس عمل منوتشين في قسم الرهن العقاري، ليتولى بعدها الإشراف على الرهون العقارية.


وعند هذه النقطة، وعلى خلفية علاقته بموضوع الرهونات العقارية التي كانت فيما بعد وخلال العام 2008، حيث انطلقت شرارة الأزمة المالية العالمية، وجه الديمقراطيون سهامهم إلى منوتشين حينما اشترى مع مستثمرين آخرين بنك "إندي ماك الذي" خلف مليار دولار من الإيداعات غير المؤمنة عند انهياره في 2008.


وقد باع منوتشين وشركاؤه البنك في عام 2015، ليجني من هذه الصفقة نحو 1.5 مليار دولار، فيما يتهمه الديمقراطيون بالتسبب في تشريد آلاف الأسر والعائلات الأميركية التي كانت لديها رهون عقارية لدى هذا البنك، وهو ما يرفضه منوتشين.


علاقة منوتشين بقضية الرهونات العقارية دفعت عضو الكونغرس ماكسين ووترز من ولاية كاليفورنيا، وزعيمالديمقراطيين في لجنة الخدمات المالية للقول بأنه "ملك الرهونات العقارية!".

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout