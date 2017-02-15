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ويكيليكس تكشف سبب إستقالة مستشار الرئيس الأمريكي!

15
FEBRUARY
2017
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أعلن موقع "ويكيليكس" أن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، مايكل فلين، استقال نتيجة "حملة لزعزعة الاستقرار" من قبل جواسيس أميركيين وكذلك الحزب الديمقراطي الأميركي والصحافة.

 

جاء ذلك في تعليق نشر على حساب "ويكيليكس" الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، الثلاثاء 14 فبراير/شباط، بعد تقديم فلين استقالته وإقراره بأنه لم يطلع البيت الأبيض على كامل تفاصيل محادثاته مع سيرغي كيسلياك، السفير الروسي في واشنطن.

 

وكانت تقارير إعلامية أشارت، في وقت سابق، إلى أن مستشار الرئيس الأمريكي أجرى محادثات مع السفير الروسي في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي وبحث معه موضوع العقوبات ضد روسيا.

 

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن فلين بحث القضية المذكورة مع نائب الرئيس مايك بينس شخصيا، مشيرة إلى أن فلين لم يستبعد مناقشة موضوع العقوبات مع السفير الروسي، إلا أن قناة "فوكس نيوز" أشارت لاحقا إلى أن مستشار الرئيس الأمريكي نفى مناقشة موضوع العقوبات مع السفير الروسي.

 

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الاثنين، بأن سالي ييتس، وزيرة العدل السابقة، حذرت البيت الأبيض الشهر الماضي من أن فلين قد يكون معرضا للابتزاز من قبل روسيا.

 

وكان دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أعلن، الثلاثاء، أن استقالة مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي مايكل فلين "شأن أمريكي داخلي" لا يهم موسكو.

 

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن "ويكيليكس" منظمة دولية غير ربحية تقوم بجمع ونشر تقارير ووثائق سرية حول مواضيع سياسية حساسة في العالم، وكانت قد نشرت على سبيل المثال العديد من الوثائق السرية حول العمليات الأمريكية في أفغانستان والعراق.

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