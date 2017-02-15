لحظة مرعبة.. بالفيديو - داعشي يفجر نفسه بالخطأ!

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هذه لحظة مرعبة يظهر فيها رجل وهو يفجر نفسه على بعد خطوات من مجموعة من مسلحي المعارضة السوريين.

لكن الرجل الذي ينتمي لتنظيم داعش لم ينجح في مهمته لأنه لم يكن بالقرب الكافي الذي يجعله يقتل أحداً، في الوقت الذي فقد فيه حياته عندما انفجرت القنبلة.



وأوجد هذا الفيديو الذي يظهر الحدث، تعليقات عديدة على الإنترنت، أبرزها القول "يبدو أن هذا الرجل كان يحتاج إلى المزيد من التدريب".



وبحسب الوكالة التي نشرت الفيديو ونقلته "ميل أونلاين" البريطانية على موقعها، فإن المقطع يظهر مقاتلاً من التنظيم وهو يعصف بنفسه في جوار نقطة تجمع لقوات سوريا الديمقراطية في ريف الرقة أثناء عملية "غضب الفرات" الجارية لدحر التنظيم من آخر معاقله في الرقة.