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استطلاع مفاجئ جدا حول الرئيس ترامب!

15
FEBRUARY
2017
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في الوقت الذي يتراءى فيه لمتتبعي الأخبار أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب يعاني من انتقادات واسعة وخاصة في الفترة الأولى لحكمه أظهر استطلاع لـمؤسسة GALLUP أن الواقع غير ذلك.

فقد أظهر استطلاع للرأي جديد أن 59 بالمئة من الأمريكيين يعتبرون الرئيس دونالد ترامب "زعيما قويا وحاسما"، فيما يؤمن 62 بالمئة بأنه ملتزم بتعهداته التي أعلن عنها في حملته الانتخابية

ووفقا للاستطلاع الذي أجري في الفترة ما بين 1 و5 فبراير/شباط من العام الجاري، وافق 53 بالمئة من الأمريكيين، الذين شملهم الاستطلاع، على أن ترامب يتمتع بقدرات تتيح له تحقيق التغييرات التي تحتاجها الولايات المتحدة.

إضافة إلى ذلك، اعتبر 46 بالمئة أن الرئيس يهتم بحاجات الناس العاديين، في حين قال 44 بالمئة إن شخصية ترامب توحي بالمصداقية، والنسبة ذاتها من المستطلَعين يعتقدون أن ترامب قادر على ترؤس الإدارة الأمريكية بصورة فعالة، و42 بالمئة لا يشككون في أن ترامب صادق.

وبحسب بيانات الاستطلاع تبين أن الثقة بترامب أقوى بين صفوف مؤيدي الحزب الجمهوري، بالمقارنة مع الديمقراطيين، حيث رأى 94 بالمئة من الجمهوريين المشاركين في الاستبيان أن ترامب زعيم قوي، و81 بالمئة أنه شخص نزيه، مقابل 29 بالمئة و13 بالمئة، على التوالي، للموافقين على الصفتين المذكورتين بين مؤيدي الحزب الديمقراطي. واعتبر 8 بالمئة فقط من الديمقراطيين أن ترامب سينجح في مهمة إدارة البلاد.

 

روسيا اليوم
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