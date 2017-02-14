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شاهد بالفيديو ما فعلته سيدة تفاجأت بزوجها برفقة عشيقته على سريرها!

14
FEBRUARY
2017
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أخرجت العشيقة عارية إلى الشارع امام الجميع!

شاشة نيوز - وكالات - نشرت صحيفة "الدايلي ميل" على موقعها الرسمي،الجمعة الماضية، فيديو لسيدة تجر فتاة عارية بالشارع امام الجميع، و كانت تبدو غاضبة جداً.

وفي تفاصيل هذا الفيديو، أوضحت "الدايلي ميل" بأن سيدة في البرازيل، دخلت إلى منزلها لتصدم من رؤية زوجها وهو يمارس الجنس على فراش الزوجية رفقة عشيقته البالغة من العمر 20 سنة، لتقوم بجرها وإخراجها بالقوة، إلى الشارع من أجل فضحها.

وأضافت الصحيفة البريطانية بأن الزوجة الغاضبة، أقدمت كذلك على قطع شعرها قبل أن تصل الشرطة وتقوم باعتقالهما.

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