هكذا تم اغتيال "أخ" زعيم كوريا الشمالية!

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قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، الثلاثاء 14 فبراير/شباط 2017، نقلاً عن مصادر لم تذكرها، إن الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قُتل في ماليزيا.



وقالت يونهاب، نقلاً عن مصدر في حكومة كوريا الجنوبية، إن كيم جونج نام قُتل صباح أمس الإثنين في ماليزيا. ولم تذكر المزيد من التفاصيل.



وفي سياق منفصل قالت قناة تشوسون الفضائية، نقلاً عن عدة مصادر في حكومة كوريا الجنوبية، إن كيم تم تسميمه في مطار بكوالالمبور، على أيدي امرأتين يعتقد أنهما عميلتان سريتان هاربتان من كوريا الشمالية.



وقالت الشرطة الماليزية لرويترز، إن رجلاً غير محدد الهوية من كوريا الشمالية توفي في الطريق إلى المستشفى من أحد مطارات كوالالمبور. وقالت الشرطة إنه لم يتم التحقق من هوية الرجل.