منفّذ هجوم ملهى "رينا".. من كان يستهدف؟!

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ذكرت صحيفة "حريت" نقلاً عن شهادة أدلى بها مطلع هذا الأسبوع، المسلّح المتطرّف الذي اعترف بقتل 39 شخصاً في ملهى "رينا" الليلي في اسطنبول، ليلة رأس السنة، أنّه أبلغ المحكمة أنّه استهدف قتل مسيحيّين خلال هجومه.



وقالت الصحيفة، إنّ "عبد القادر ماشاريبوف خطّط في بادئ الأمر لمهاجمة المنطقة المحيطة بساحة تقسيم، لكنّه تحوّل إلى ملهى رينا الفاخر، بسبب الإجراءات الأمنيّة المشدّدة حول الساحة".



ونقل عنه قوله: "لم أشارك في أيّ عمل قبل واقعة رينا. فكرت في القيام بعمل ضدّ المسيحيّين في عيدهم، للإنتقام من أعمال القتل التي يرتكبونها في أنحاء العالم. هدفي كان قتل المسيحيّين".