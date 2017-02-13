حادثة مذهلة.. التقطت صورةً لأطفالها لكن ما ظهر فيها مرعب جداً!

A + A -

أثارت أم استرالية جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الصورة التي نشرتها لهم.

وخسرت الأم داب لاركومب، طفلها جيرمي عند الولادة وأبلغت أنّ هناك خطرًا كبيرًا بأن تخسر توأمه تايلا، وذلك لأنّ جيرمي الذي مات كان مستلقياً على شقيقته داخل رحم والدتهما، لكن لحسن الحظ نجت تايلا.

ووصفت الأم ما حصل بالأعجوبة، حيث اعتقدت أنّ جيرمي ضحّى بحياته لينقذ تايلا.

وما أثار الجدل أكثر هو أنّ الصورة التي التقطتها الأم، ظهر فيها أمر غريب، وكأنّ ضوءاً يحيط برأس تايلا التي أصبحت تبلغ الآن 8 أعوام.

وقالت الأم: "إنّها روح جيرمي تحيط بشقيقته فهناك صور كثيرة لتايلا يبدو وكأنّ وراءها يوجد ضوء".