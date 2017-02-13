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هل تذكرون قاتل السفير الروسي في أنقرة.. العثور على صور "صادمة" له!

13
FEBRUARY
2017
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عثرت قوات الأمن التركية على صور لقاتل السفير الروسي بأنقرة الشرطي التركي مولود ميرت ألتن طاش أثناء اعتقال شخصين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي في حملة أمنية ضد التنظيم في مدينة أضنة جنوب تركيا.

 

وبحسب مصادر أمنية مطلعة بمدينة أضنة، فإن حملة أمنية موسعة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي ببلدة سيهان التابعة لمديرية أمن أضنة أسفرت عن اعتقال شخصين يشتبه في انتمائهم للتنظيم يقيمان في أحد الفنادق بالبلدة، الأول يُدعى محمد لبان (45 عامًا) لبناني الأصل يحمل الجنسية الدنماركية، والثاني محمد توفيق صالح (38 عامًا) عراقي الأصل يحمل الجنسية السويسرية، فيما عثرت معهم على صور لقاتل السفير الروسي بأنقرة ميرت ألتن تاش.

 

كما كشفت التحقيقات عن وجود بعض المراسلات الخاصة بالتنظيم والصور والمستندات والوثائق المصورة إلكترونيًا أثناء التحقيق مع المشتبه بهما، موضحة أن "لبان" كان يقوم بتوفير الدعم المادي من أوروبا، أمَّا توفيق صالح فكان يوفر السلاح والمهمات العسكرية.

 

وتوصلت فرق البحث والتحقيق إلى أن "لبان" دخل إلى الأراضي السورية عام 2014 ومعه "طائرة بدون طيار" صغيرة الحجم، فضلًا عن تدريبه عددًا من المنتمين للتنظيم داخل تركيا، مشيرة إلى أن العناصر المسلحة التابعة للتنظيم كانت تستخدم الطائرة للتخطيط لعملياتهم قبل القيام بها.

 

وعثرت قوات الشرطة على صور إلكترونية مع المشتبه بهم، من بينها صور للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وضابط الشرطة التركي مولود ميرت ألتن طاش الذي اغتال السفير الروسي في أنقرة في التاسع عشر من كانون الاول الماضي، مدونا عليها العبارات التي رددها عند اغتيال السفير باللغة العربية: "نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد… ما بقينا أبدًا".

 

بينما نفى المتهمان الادعاءات الموجهة إليهما بالانتماء للتنظيم، مؤكدين أن الصور التي عثرت عليها قوات الأمن لهما حاملين السلاح في "خندق" التقطوها للذكرى خلال جولاتهم في المدن المختلفة.

 

(الزمان التركية)

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