إختبر نظرك.. أي رقم ترى في هذه الصورة؟

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قد تبدو هذه الصورة للوهلة الأولى مجرد نقاط عشوائية عشوائية ولا تحمل أي معنى، إلّا أنّها في الواقع تحمل رقماً معيّناً في خفاياها، فهل إستطعت رؤية الرقم فوراً؟ وما هو؟

يرتبط سرعة ملاحظتك للرقم بجودة نظرك، فإن إستطعت تمييزه بسرعة والحصول على الإجابة الصحيحة، فهذا يدل على أن نظرك ثاقب، أمّا إن إضطررت للتحديق لوقت أطول ولكنك حزرت الإجابة، فإن نظرك هو متوسّط. وفي حال لم تستطيع رؤية الرقم إطلاقاً أو حصلت على إجابة خاطئة، فأنت على الأرجح تحتاج لفحص عينيك.

وتم تداول هذه الصورة بكثرة على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كانت إجابات الرواد والناشطين مختلفة، ولكن الإجابة الصحيحة هي الرقم: 571!.

وكان البعض قد رأى الرقم 57 فقط، في وقت أجابت شريحة كبرى بأنّه الرقم 574.