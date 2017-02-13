"داعش" يقطع رأس احد عناصره بسيف صنعه بنفسه!

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أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى الأحد، بأن جماعة داعش" الارهابية قطعت رأس احد عناصرها بسيف من صنعه بتهمة "الخيانة" غربي الموصل.

وقال المصدر، إن "تنظيم داعش أعدم، اليوم، المدعو أبو حمزة السوري أحد أشهر صناع السيوف لأمراء التنظيم في الموصل والرقة بقطع رأسه في مكان عام غربي الموصل بواسطة سيف صنعه مؤخرا".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "داعش أعدم السوري بأمر من قبل ما تسمى المحكمة الشرعية بعد اتهامه بارتكاب مخالفات وصلت الى خيانة دولة الخلافة".

وكان مصدر محلي في محافظة نينوى أفاد الأحد)، بأن "مهندس" صواريخ الكلور في جماعة داعش" الارهابية أبو يحيى العراقي قتل في ظروف غامضة غرب مدينة الموصل.