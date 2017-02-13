living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ألماني يجمع المال لإقناع ترامب بالاستقالة.. فكم سيدفع للرئيس الأميركي؟

13
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أطلق موسيقي ألماني حملةً تهدف إلى جمع مبلغ مالي لعرضه على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مقابل التخلي عن منصبه.

وعلى الرغم من ثروة ترامب الطائلة، التي تقدر بمليارات الدولارات يتصور رونالد هيفتر، أن بإمكانه دفع ترامب نحو التفكير بجدية في مغادرة البيت الأبيض طوعاً، إذا قدم المبلغ الذي يسعى لجمعه وهو مليون ونصف المليون يورو.

ومما يعزز أحلام الموسيقي الألماني بإمكانية تخلي ترامب عن منصبه، أن هذا المبلغ يعادل نفس القدر من المال الذي سيجنيه خلال السنوات الأربع التي سيقضيها في فترته الرئاسية.

ولتحقيق هذا الهدف أطلق هيفتر موقعاً إلكترونياً لجمع التبرعات، يحمل اسم "أوقفوا ترامب الآن"، ونجح بالفعل في جمع أكثر من 4 آلاف يورو حتى الآن من 3500 شخص تقريباً.


من أين جاءته الفكرة؟

وقال الموسيقي الذي يسكن في مدينة ميونيخ، إن الفكرة واتته عندما كان يحضر حفلاً موسيقياً، وفوجئ الحضور وقتها وصاحب الحانة بسوء أداء الفرقة العازفة، لدرجة أنهم قرروا جمع المال حتى يتوقفوا عن العزف.

وأضاف: "كانت هذه علامة على إمكانية استخدام نفس الطريقة مع ترامب".

وتابع أن كراهية ترامب لأي معارضة لسياساته وأسلوبه في التعامل مع الدول الأخرى جعلاه يفكر بجدية في القيام بشيء ما حيال الأمر.

وأردف هيفتر، أنه يدرك أنه من الممكن ألا يصل لهدفه في النهاية، ولكنه قال "من يدري؟ ربما ليس صحيحاً ما أشيع في الإعلام حول تخليه عن راتبه الرئاسي كما وعد، لأنها في النهاية تقارير إعلامية، وعلى المرء ألا يصدق الإعلام حسبما يقول ترامب نفسه دائماً، وربما تطلب زوجته الطلاق… وهو ما سيجعله بحاجة إلى كل سنت".

وإذا رفض الرئيس الأميركي قبول المال فسيقوم هيفتر بالتبرع بكل المبلغ لمنظمة العفو الدولية، بحسب قوله.

 

(huffpost)

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout