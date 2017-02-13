بالصور - ملجأ نووي سري كان الأمل الأخير لبريطانيا

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نشر موقع "بي بي سي" البريطاني صورا لملجأ نووي بني خصيصا لأفراد الحكومة البريطانية في الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

ويتألف الملجأ الذي يقع على بعد 20 ميلا من برمنغهام من مجموعة كبيرة من الأنفاق التي حفرت تحت إحدى التلال، ليتم استخدامها كمصنع سري للطائرات أثناء فترة الحرب العالمية الثانية.

وبعد الحرب تم تجهيز هذه الأنفاق وتعديلها لتصبح ملجأ تستخدمه الحكومة لإدارة شؤون البلاد في حال اندلاع حرب نووية.

ووفقا لمايكل سكوت أحد المتطوعين في لجنة Dreyklou للحفاظ على الملجأ: "هذا المكان كان أكثر الأماكن أمنا من بين الملاجئ التي يحتمي فيها أعضاء الحكومة في حال نشوب حرب نووية، لقد قمنا بإعادة تنظيف النفق وحولناه لمتحف يزوره السياح ليتعرفوا على تاريخ بلدنا".