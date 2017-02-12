زاسبكين: روسيا كانت و ستبقى ثابتة على مواقفها من القضايا الدولية (inter-news)

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أجرت المجموعة الدولية للأخبار مقابلة خاصة مع سفير روسيا الاتحادية في لبنان ألكسندر زاسبكين الذي تكلم حول العلاقات الروسية الاميركية و دور روسيا في المنطقة اضافة الى وقوفها الى جانب الدول التي تعاني من الارهاب و كيفية مقاربتها لأزمات المنطقة و العالم و فيما يلي نص الحوار:

س: العلاقات الروسية الاميركية في عهد الرئيس السابق باراك اوباما شهدت توترا ملحوظا لاسيما في ايام حكمه الاخيرة, ما الذي تغير مع وصول دونالد ترامب الى الرئاسة؟

ج: حتى اليوم لم تتبلور بعد سياسة الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب و لكن هناك مؤشرات أولية تشمل عمليا جميع قضايا البارزة في العالم و نحن يجب ان ننتظر الفترة القادمة لكي تكون السياسة واضحة المعالم و ما هي الخطوات الملموسة التي ممكن ان تتخذها الادارة الاميركية الجديدة و على أي اساس تستطيع روسيا ان تتعاون معها فيما يخص القضايا الدولية و لكن الامر الذي قد يبشر بالخير هو ان العلاقات الدولية في عهد اوباما وصلت الى مرحلة خطيرة جدا بشكل خاص العلاقات مع روسيا التي وصلت الى نوع من المأزق نتيجة سياسة اوباما و الغرب بشكل عام لانهم كانوا ينطلقون من نظرية ما يسمى العولمة الليبرالية التي تتجسد في اسقاط الانظمة و اشعال الفتن في كل الاماكن ,و لكن ما سمعناه من ان الرئيس ترامب أنه يضع من اولوياته مكافحة الارهاب و هذا الامر نحن نرحب به اضافة الى انه يريد بناء علاقات جيدة مع روسيا.

س: قبل وصول ترامب الى الحكم كانت التوقعات ان تكون علاقته بروسيا افضل و لكن الان و بعد تسلمه الحكم بقيت العقوبات الاميركية مفروضة على موسكو و بدأ بمهاجمة حلفاء روسيا على سبيل المثال ايران, كيف نفسر هذا الامر؟

ج: اولا التصرف الامريكي في موضوع العقوبات هو قرار احادي و هو لا يمثل مشكلة لروسيا و بالنسبة لنا التصرف الأوبامي كان مرفوض لأنه كان يريد فرض قراراته على العالم تحت شعارات الديمقراطية و نتيجة لذلك انتشرت الايديولوجيات المتطرفة و روسيا ترفض التصرف الاحادي الذي كان سائدا ايام اوباما و ترحب بالتعامل على اساس التعاون المشترك في سبيل حل القضايا الدولية.

اما بالنسبة للتصعيد الامريكي فيما يتعلق بإيران فهو قد يكون نابعا من عدم رضى القيادة الحالية عن الاتفاق النووي الايراني و هذا قد يؤدي الى تصعيد على الساحة الدولية و هذا الامر لن يخدم الاطراف التي تحارب الارهاب و روسيا ترى انه يجب ان تكون الاجواء السياسية نقية لإيجاد الحلول السلمية في سوريا و العراق و ليبيا و اليمن و يجب ان يكون التعاون على هذا الاساس و عندما نقول اننا سنحارب الارهاب يجب علينا ان نحدد من هم الارهابيين و نحن نعلم انهم داعش و النصرة و من يدعمهم اما روسيا و الجيش السوري و حلفائه ايران و حزب الله فهم يحاربون الارهاب في سوريا و اذا تم تصنيف احد من هؤلاء بالإرهاب فهو امر غير مقبول و غير واقعي و الموقف الروسي هنا ثابت في دعم الدولة السورية لتحقيق الامن و الامان و الوصول الى حل سياسي للأزمة الراهنة.

س: اين اصبحت المفاوضات السورية؟ ما هو موقف روسيا من التقسيم في سوريا؟

ج: هناك مسار استانا تبلور كمسار لحل الامور الميدانية التي يناقشها الخبراء العسكريون بالدرجة الاولى و هذا الامر يجب ان يتواصل بشكل دائم من اجل الوصول الى وقف اطلاق نار , اما المفاوضات السياسية فهي متروكة لجنيف علما ان الوضع اصبح افضل و حتى من ناحية تمثيل المعارضة اصبح التمثيل اوسع مما قد يسهل امكانية الوصول الى حل سياسي للازمة السورية بالرغم من وجود صعوبة في توحيد وفود المعارضة بسبب خلافاتهم الداخلية , بالنسبة لخارطة الطريق فأول بنودها الاصلاح السياسي و تعديل الدستور و ما الدستور الروسي المطروح الا عاملا مشجعا على الحوار فهو ممكن تعديله بما يتم التوافق عليه ليكون مقدمة للإصلاح الدستوري و بعده اجراء انتخابات. و بالنسبة لما يطرح من تقسيم فان روسيا كانت و ستبقى مع وحدة و سيادة الدولة على كامل اراضيها و أي محاولات للتفكيك تأتي من الاعداء من اجل الاستمرار بحالة الفوضى في سوريا و هو سينعكس حتما على المنطقة.

س: على أي أساس تبني روسيا موقفها من ازمات المنطقة و العالم؟

ج: لدينا موقف ثابت و دائم من كل ما يحدث في المنطقة, نحن وجدنا ان السياسيات الغربية و سياسة اوباما و من قبله ارادت اسقاط بعض الانظمة سواء في الشرق الاوسط او في اوكرانيا و ربما كانوا يريدون الاستمرار للتوسع في العالم لذلك نحن وقفنا ضد هذه الاستراتيجية و أيدنا دائما حل النزاعات بالحوار سواء في سوريا او اليمن او ليبيا و غيرها بمشاركة اوسع ما يمكن من فئات المجتمع دون اهمال أي قوى و نحن ندافع عن هذا الموقف بالتواصل مع جميع الاطراف المعنية و لدينا نشاطات دبلوماسية مع العديد من الاطراف في سبيل هذا الهدف و لكن بالنسبة لسوريا ادى تتطور الاحداث و تسارعها الى الانتقال من التعاون العسكري التقليدي بين سوريا و روسيا الى المشاركة المباشرة في الحرب مع الاخذ بعين الاعتبار موازين القوى و طلب الحكومة السورية المساعدة الروسية بشكل رسمي و في العراق مثلا تقدم روسيا مساعدات عسكرية بحسب التنسيق بين البلدين من اجل مكافحة الارهاب.

س: ما هي الرؤية الروسية للحل في اوكرانيا في ظل تصعيد كييف المستمر؟

ج: كانت هناك مفاوضات في مينسك شكلت اساسا للحل و هناك بنود يجب تطبيقها و كييف مطالبة بالدرجة الاولى بتطبيقها سواء فيما يتعلق بوقف اطلاق النار او فيما خص الاصلاح الدستوري و لكن يبدو ان سلطات كييف تحاول كسب الاهتمام الغربي و الامريكي بالرغم انها هي من ينتهك اتفاق مينسك و لكن اليوم قد يكون هناك تغيير ما في الازمة الاوكرانية نتيجة وصول ترامب للحكم و روسيا تحاول المساعدة في ايجاد حوار بناء يؤدي الى تطبيع الاوضاع و عودة الهدوء الى مناطق النزاع.

س: كيف ترى الوضع في لبنان بعد انتخاب رئيس للجمهورية و تشكيل حكومة؟

ج: في لبنان بعد انتخاب رئيس الجمهورية و تشكيل الحكومة اصبح الوضع السياسي افضل على الرغم من صعوبة اجراء انتخابات برلمانية في وقتها بسبب عدم الاتفاق على قانون انتخابي بين الاطراف السياسية اللبنانية و روسيا ترحب بأي شكل من اشكال الحوار بين اللبنانيين للوصول الى قانون انتخابي عادل يسمح بأوسع تمثيل برلماني و من الناحية الامنية نحن نرى ان الجيش و الاجهزة الامنية اثبتت قدرة في مكافحة الارهاب و بالطبع الوضع في لبنان يتأثر بالأزمة السورية فمع تحسن الاوضاع في سوريا ستتحسن الاوضاع في لبنان سواء من الناحية الامنية او الاقتصادية.