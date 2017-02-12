living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شبيه "هتلر" يظهر في مسقط رأسه.. والشرطة تحقق!

12
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شاهد سكان بلدة "برونو" المحاذية للحدود الألمانية، وهي مسقط رأس "أدولف هتلر.." شخصا يقدر عمره بين 25-30 عاما، ظهر في هيئة "هتلر.." تماما، لاسيما شاربه المميز وتصفيفة الشعر نفسها وملابس شبيهة، وفق ما أفادت "رويترز" السبت 11 شباط/ فبراير.

وكتب أحد السكان على صفحته على فيسبوك: "شاهدت هذا الرجل مرارا في "برونو" وأتساءل إن كان هذا يعني شيئا ما". ونشر صورة للرجل الذي يشبه هتلر تماما بكل تفاصيله.
وفي مناسبة واحدة على الأقل التقطت له صورة أمام المنزل الذي ولد فيه "هتلر..". ولاحقا، أكد ممثلو الادعاء في النمسا صحة التقارير التي أفاد بها السكان.

حاليا تبحث السلطات النمساوية عن شبيه "هتلر.." لتقديمه للعدالة، إذ إن تمجيد الزعيم النازي أو النازيين جريمة في قانون البلاد التي ضمتها ألمانيا النازية عام 1938
يذكر أن زعيم النازية "هتلر.." ولد في بلدة (برونو) التي كانت وقتئذ جزءا من إمبراطورية النمسا والمجر في عام 1889.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout