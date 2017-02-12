شبيه "هتلر" يظهر في مسقط رأسه.. والشرطة تحقق!

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شاهد سكان بلدة "برونو" المحاذية للحدود الألمانية، وهي مسقط رأس "أدولف هتلر.." شخصا يقدر عمره بين 25-30 عاما، ظهر في هيئة "هتلر.." تماما، لاسيما شاربه المميز وتصفيفة الشعر نفسها وملابس شبيهة، وفق ما أفادت "رويترز" السبت 11 شباط/ فبراير.

وكتب أحد السكان على صفحته على فيسبوك: "شاهدت هذا الرجل مرارا في "برونو" وأتساءل إن كان هذا يعني شيئا ما". ونشر صورة للرجل الذي يشبه هتلر تماما بكل تفاصيله.

وفي مناسبة واحدة على الأقل التقطت له صورة أمام المنزل الذي ولد فيه "هتلر..". ولاحقا، أكد ممثلو الادعاء في النمسا صحة التقارير التي أفاد بها السكان.

حاليا تبحث السلطات النمساوية عن شبيه "هتلر.." لتقديمه للعدالة، إذ إن تمجيد الزعيم النازي أو النازيين جريمة في قانون البلاد التي ضمتها ألمانيا النازية عام 1938

يذكر أن زعيم النازية "هتلر.." ولد في بلدة (برونو) التي كانت وقتئذ جزءا من إمبراطورية النمسا والمجر في عام 1889.