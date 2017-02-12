صحيفة ترتكب خطأ فادحًا..!

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تقدمت صحيفة "ايل ناسيونال" الصادرة في جمهورية الدومنيكان، باعتذار لقرائها عن الخطأ غير المقصود الذي ورد في إحدى المواد الصحافية التي نشرتها.

إذ وضع أحد الصحافيين العاملين في الصحيفة صورة للممثل الأميركي الكوميدي أليك بالدوين، على إحدى المواد المنشورة، بدلا من صورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويعود هذا الخطأ إلى أن بالدوين كان قد لعب أخيرا دورا هزليا مثل شخصية الرئيس ترامب في برنامج "ساترداي نايت لايف" الذي تبثه قناة NBC.

يشار إلى أن نقاد السينما الأميركيين منحوا بالدوين جائزة على هذا الدور، إلا أن ترامب أعرب أكثر من مرة عن عدم رضاه عن قيام بالدوين بتمثيل شخصيته بأسلوب ساخر.





(نوفوستي - روسيا اليوم)