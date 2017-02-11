العثور على جثتي أم وابنتها عاريتين في منزل مهجور!

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عُثر على جثتين عاريتين لأم وابنتها المراهقة مدفونتين في منزل مهجور في الأرجنتين.



ويذكر أن الجثتين كانتا ملفوفتين بأكياس كما كانتا أيضاً مقيدتين بالحبال داخل المنزل الكائن في مدينة بونتا لارا في بوينس آيرس.

وقد تمّ التعرّف على جثتي الضحيتين اللتين تعودان للسيدة ماروجا شاكون بيريز، 50 عاماً، وشيرلي سيلو بارينتوس، 15 عاماً، من البيرو.



والملفت هو أن الشرطة قد عثرت في مكان قريب من الحفرة التي دفنت فيها الجثتين، على ملابس الشابة الداخلية وسكين مغطى بالدم.

وتقوم الشرطة الآن بالتحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة، كما إنها تتعقب هوجو أورلاندو هيدالغو، 40 عاماً، للاشتباه بتورّطه بهذه الجريمة إذ يُعتقد أنه على علاقة عاطفية مع الأم.