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العائلة المالكة في حداد بعد وفاة ابنة الأمير تشارلز غير المعلنة...

11
FEBRUARY
2017
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لها - فقد الأمير تشارلز وولداه وليام وهاري ودوقة كامبريدج كايت ميدلتون صديقة الأسرة الملكية تارا بالمر طومكنسون التي توفيت عن 45 عاماً.

 
ووُجدت المرأة التي كان ولي العهد عرابها ويعتبرها ابنة له بحكم ذلك، ميتة في شقتها الكائنة في لندن بعد معاناتها من ورم في الدماغ وفق صحيفة "داي ميل".
 
وطومكنسون مقدمة برامج تلفزيونية وكاتبة في عدد من الصحف وعارضة أزياء شكلت حديث الصحافة البريطانية في فترة التسعينيات من القرن الماضي. 
 
وعبّر الأمير تشارلز وزوجته كاميلا وكل أفراد الأسرة الملكية عن حزنهم الشديد وتعاطفهم مع أسرة الراحلة.
 
يُذكر أنّ تارا كانت قالت خلال حديث صحافي أجرته معها الصحيفة نفسها: "وليام وهاري وأنا كبرنا معاً. كانا رائعين"، علماً أنها تكبرهما بـ11 و13 عاماً على التوالي.
 
وأشارت إلى أنها وقفت إلى جانب كايت ميدلتون وواستها حين انفصلت عن الأمير وليام في عام 2007.
 
وأضافت: "عاملها الناس بقسوة. لكنني كنت أعلم أن وليام سيعود حين يدرك ما خسره. وهي الآن تقوم بعمل جيد. هي جميلة وتتمتع بالكثير من القدرات... ومرحة أيضاً. التقيتها للمرة الأولى في كلوسترز ورأيت حينها أنها ووليام يشكلان ثنائياً مميزاً".
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