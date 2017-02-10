من هذه الشقراء التي قتلت 100 داعشي؟!

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ولدت جوانا بالاني في عام 1993 في مخيم اللاجئين التابع للأمم المتحدة في مدينة الرمادي العراقية، حيث انتقلت عائلتها من إيران بعد الثورة إلى العراق.

وفي منتصف التسعينيات غادرت أسرتها إلى الدنمارك، وهناك تخرجت من المدرسة ومن ثم درست في معهد، وكانت مهتمة بالرياضة وإطلاق النار.

ذكرت صحيفة "Mirror" أن الفتاة سافرت إلى سوريا من أجل القتال ضد الجيش السوري في عام 2011، ولكن في وقت لاحق أصبحت تقاتل ضد تنظيم "داعش". وقد شاركت بالاني بنشاط في حماية مدينة عين العرب (كوباني) من الإرهابيين.

ونظرا لمهارتها في إطلاق النار، أصبحت الفتاة التي كانت في الأمس طالبة، قناصة من الدرجة الأولى. كما اعترفت أنها أطلقت النار على حوالي 100 إرهابي من تنظيم "داعش".

وألقي القبض على جوانا عندما عادت إلى الدنمارك، لأن البلاد لا تسمح لمواطنيها بالمشاركة في الصراعات المسلحة. وبقيت بالاني معتقلة لعدة أسابيع، وأطلق سراحها عشية عيد الميلاد.