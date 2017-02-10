إجبار امرأة فقدت شعرها بسبب السرطان على نزع قبعتها.. وما فعلته ابنتها مؤثر جداً

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أجبر رجل أمن مكلف بحراسة أحد متاجر تولوز في فرنسا امرأة مصابة بالسرطان على نزع قبعتها، ما أثار موجة احتجاج عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ووصف هؤلاء ما حدث بالفضيحة غير الإنسانية والمُهينة.

فقد توجهت أم فقدت شعرها بسبب خضوعها للعلاج الكيميائي إلى متجر لافاييت. إلا أن رجل الأمن رفض السماح لها بالدخول قبل أن تنزع قبعتها.

واستجابت المرأة لطلبه. إلا أنّه لم يكتف بذلك حيث ذكرت ابنتها التي شهدت على الحادثة أنه منعها من وضع القبعة مجدداً.

وكتبت الأخيرة، عبر حسابها على "فايسبوك" رسالة مؤثرة جاء فيها: "أمي، أردت أن تشعري بالفرح، فقررت أن تشتري بروش لتزيّني به قبعتك. لكن، بدلاً من ذلك، غادرت المتجر وأنت تشعرين بالإهانة".

وحصلت هذه الرسالة على 22 ألف مشاركة وكتب بعض الرواد: "تستحق هذه الأم الاعتذار من قبل المتجر".

وبدورها اتصلت إدارة المتجر بالوالدة ونشرت رسالة اعتذار ساهمت في تهدئة الموقف.

(لها)