تحديد سبب إغارة الطيران الروسي على قوات تركية في سوريا .. ما هو؟

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كشفت مصادر إعلامية عن الأسباب الممكنة وراء مقتل جنود أتراك في قصف جوي نفذه الطيران الروسي ضد مواقع الإرهابيين في شمال سوريا في 9 فبراير/شباط 2017.

وقد يكون خطأ من القيادة التركية وراء حادث إصابة عسكريين أتراك في شمال سوريا، حسب مصادر إعلامية.



وذكرت صحيفة "كوميرسانت" نقلا عن مصادر عسكرية روسية أن وصول قوات تركية دون تنسيق مع القيادة العسكرية الروسية إلى موقع إغارة الطيران العسكري الروسي في ريف مدينة الباب السورية والذي تم تحديده في وقت سابق بالتنسيق مع القيادة العسكرية التركية، قد يكون أحد أسباب الحادث الذي أودى بحياة 3 عسكريين أتراك وتسبب في إصابة 11 آخرين.