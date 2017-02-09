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"الطفل العنكبوت" يدخل موسوعة غينيس.. فيديو سيدهشك!!

9
FEBRUARY
2017
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في منزل بسيط وسط قطاع غزة نمت موهبة الطفل الفلسطيني محمد الشيخ، أو الطفل العنكبوت حيث يناديه أبناء حيه، لليونة جسده التي منحته قدرات استثنائية أدخلته موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وأشرفت على المسابقة لجنة تحكيم من المؤسسة العالمية التي عاينت ليونة جسد محمد عن قرب، ومنحته اللقب العالمي بعد نجاحه في القيام بـ 38 دورة حول جسمه بوضع الصدر على الأرض، متقدما بـ 12 دورة عن الرقم القياسي السابق.

الظروف الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة أخرت محمد على تحقيق حلمه، فقد انتظر أكثر من عام من أجل الحصول على تصريح للخروج من القطاع والسفر إلى الأردن حيث أجريت المسابقة.

وعبر محمد الشيخ لموقع "الحرة" عن فرحته باللقب ووجه رسالة شكر إلى كل من آمن بموهبته وسانده حتى وصل إلى منصة التتويج، ويقول "شعرت بفرحة كبيرة، فقد أمضيت عاما كاملا من التدريب المكثف، وأتمنى أن أكون ملهما لباقي الأطفال الفلسطينيين".

وحصل محمد الشيخ، المولود سنة 2003، على شهادة من المؤسسة العالمية اعترافا بموهبته، التي "يداوم على صقلها يوميا برفقة مدربه"، حسب ما صرح لموقع الحرة، مضيفا "رغم متابعتي للدراسة، أحرص على التوفيق بينها وبين التدريب، مثلا عندما أعود من المدرسة أقوم ببعض التمارين لمدة ساعة تقريبا ثم أعود لمراجعة دروسي".

"بمعدات بسيطة وفي منزل الطفل محمد، الذي لا تتوفر فيه قاعة رياضية أو أي معدات، اعتدت على الذهاب إلى منزله للإشراف على تدريبه يوميا"، يوضح محمد لبد الذي رافق الطفل طيلة التدريب في حديث خص به موقع الحرة.

ويتابع "رغم كل الظروف، محمد يفكر الآن في تحطيم ثلاثة أرقام قياسية جديدة في المستقبل القريب، كل ما نحتاجه هو المزيد من الدعم المادي، فالتسجيل في المسابقة العالمية مكلف جدا".

وشدد مدرب الطفل العنكبوت على أن محمد يحتاج إلى الرعاية والدعم حتى يتسنى له مواصلة التألق. "عانينا في البداية، طرقنا كل الأبواب واستهانت بعض المؤسسات بموهبة محمد، وفي النهاية حصلنا على رعاية شركات اتصالات أردنية وفلسطينية، وبفضل الإصرار والأمل حققنا الهدف.. طاقة أطفال فلسطين وإصرارهم لا مثيل لهما على مستوى العالم"، يقول لبد.

وفي اتصال مع موقع "الحرة" يقول ياسر العالم مرشد الطفل محمد الشيخ إن "المشاركة في المسابقة بحد ذاتها تحد لنا كفلسطينيين مقيميين في القطاع، واستغرق إصدار التصاريح من الأردن أربعة أشهر، ونجح محمد في تحطيم الرقم القياسي العالمي بفارق كبير".

وعن المشاريع المستقبلة للطفل العنكبوت، يوضح العالم"أتمنى أن يستمر محمد في نفس المنوال وأن يطور أداءه في اتجاه استغلال هذه الموهبة لخلق مصدر دخل له"، متمنيا له التوفيق في باقي المسابقات العالمية.

 

الحرة
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