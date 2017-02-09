living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
MY STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MY ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
138
My announcements
9
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
MY STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MY ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد اتهامها بالمجازر.. الحكومة السورية ترد !

9
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نفى وزير العدل السوري نجم الدين الأحمد، ما ورد على وسائل الأعلام عن تقرير لجنة العفو الدولية الذي يتهم فيه السلطات السورية بإعدام الآلاف من سجناء صيدنايا.

وقال الأحمد في بيان وصل وكالة "سبوتنيك" نسخة منه: " تناقلت بعض وسائل الإعلام المغرضة والمحرضة على سفك الدم السوري أن لجنة العفو الدولية أصدرت تقريرا مفاده أن السلطات السورية أعدمت الآلاف من سجناء صيدنايا… ان هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا لان أحكام الإعدام في سوريا لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمر في عدة درجات من التقاضي."

وتابع وزير العدل السوري القول" ان هذا الخبر ليس القصد منه إلا الإساءة لسمعة سوريا في المحافل الدولية لاسيما بعد انتصارات الجيش السوري ودحره للعصابات الإرهابية بالتوازي مع المصالحات الوطنية التي تعم البلاد ".

وقال الوزير الأحمد "كما ذكرت وسائل الأعلام ان بعض الذين تم إعدامهم هم من رجال القانون قضاة ومحامين والعصابات الإرهابية هي من أعدمت رجال القانون وأسماؤهم معروفة، كما اعتدت على آخرين وخطفت رجال دين من كافة الطوائف والآف المواطنين الذين لا ذنب لهم سوى انهم لم ينصاعوا لضغوطهم و أرهابهم".

وأضاف أن وسائل الإعلام تلك بثت مقابلات مع عدد من الأشخاص ذكروا انهم كانوا مسجونين في سجن صيدنايا أو غيره وانهم تعرضوا للتعذيب وهم موجودون الآن خارج سوريا كما ذكروا فلماذا لم تعدمهم السلطات السورية ولماذا أطلقت سراحهم أذا كانت قد أعدمت غيرهم.

وجدد وزير العدل السوري في ختام بيانه نفيه للخبر وقال "ان وزارة العدل تنفي صحة ما ورد وتستنكره اشد الاستنكار لعدم قيامه على أدلة صحيحة وهو مبني على عواطف شخصية تستهدف تحقيق غايات سياسية معروفة".

Sputnik

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
138
My announcements
9
Logout