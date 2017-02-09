living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو - إصابة 5 أشخاص.. هذا ما حصل في فرنسا اليوم!

9
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت شركة "Électricité de France" عن تعليق عمل أحد مفاعلي محطة فلامانفيل النووية شمالي فرنسا بعد وقوع انفجار.

 

وبيّنت الشركة في توضيح للحادث، الذي بقي غامضا لساعات بعد وقوع الانفجار في الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، الخميس 9 فبراير/شباط، أن الحادث وقع في "منطقة غير نووية"، وأنه تمت السيطرة على الحريق، فيما تحدثت مصادر محلية عن إصابة 5 أشخاص باختناق جراء الحريق.

 

وكما ذكرت الشركة فإن قدرة المفاعل الذي تم تعليق عمله تبلغ 1.3 ميغاواط.

 

بدوره، قال متحدث باسم السلطات المحلية في دائرة مانش، حيث تقع المحطة، إن الانفجار وقع في مكان بناء المفاعل الثالث للمحطة بسبب عطل فني، مؤكدا أن إيقاف عمل المفاعل رقم 1 في المحطة جاء في إطار إجراءات احترازية.

 

وتنفي السلطات المحلية وجود خطر تلوث نووي بسبب الانفجار. وقال متحدث باسم الإدارة المحلية: "يمكننا أن نقول إن الحادث ليس خطيرا جدا، ولا وجود لخطر تلوث نووي على الإطلاق، لكن تم إيقاف أحد المفاعلين يوم الخميس، في إطار الإجراءات الاحترازية".

 

يذكر أن المحطة تقع على ساحل خليج المَانش. ولقد تم تشغيل المفاعلين الاثنين الذي تبلغ قدرة كل منهما 1.3 ميغواط، في العامين 1986 و1987. وتبني شركة "Électricité de France" حاليا المفاعل الثالث الذي من المقرر تدشينه في العام 2018.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout