ملياردير يعرض 5 ملايين دولار.. لمن يقوم بهذه المهمة!

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عرض الملياردير السويدي لاسلو سومباتفالي، خمسة ملايين دولار (حوالي 4.5 مليون يورو) لمن يتمكن من القيام بمهمة محددة، اشترطها لنيل هذا المبلغ.

بحسب موقع "العالم"، تتلخص المهمة في وضع وتطوير نظام حكم للعالم أجمع، أفضل من النظام المعمول به حالياً، على أن يعمل هذا النظام على مقاومة التغير المناخي ويَحدَّ من نسبة الفقر.

ويرغب رجل الأعمال ومؤسس شركة Global Challenges من خلال دعوته تلك في إيجاد الشخص الذي يعمل على تطوير النظام الدولي الحالي، بما في ذلك الولايات المتحدة، وذلك لأن النظام الحالي لم يعد قادراً على مجابهة مخاطر القرن الحادي والعشرين. وأضاف قائلاً إنه من الواجب علينا بشكلٍ ملحٍّ إيجاد أفكار جديدة وناضجة لمواجهة التحديات العالمية الحالية.

التطوير الذي يرغب فيه لاسلو سومباتفالي يشمل حلَّ المشاكل العالمية، كالزيادة السكانية والتغير المناخي والفقر، إذ يوجد ما يقرب من 800 مليون شخص على مستوى العالم تحت خط الفقر، لدرجة أنهم جوعى لا يملكون حتى طعامهم، وحتى عندما انخفض ذلك العدد منذ العام 1990 طبقاً لبرنامج الغذاء العالمي وهبط إلى ما يقرب من 216 مليون شخص، ما زال هناك شخص من بين كل تسعة أشخاص على مستوى العالم ينام جائعا، بالإضافة إلى وجود ثلاثة ملايين طفل يموتون كل عام نتيجة سوء التغذية.

في الفيديو الذي يعرض "جائزة التحديات العالمية للعام 2017" يدعو سومباتفالي الجميعَ لإرسال أي مقترحات إليه حتى 24 مايو/ أيار.