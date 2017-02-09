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افتضاح أمر عامل نظافة!

9
FEBRUARY
2017
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افتضح أمر عامل نظافة بمحطة مترو في سان فرانسيسكو تقاضى راتب يزيد عن 250 ألف دولار في العام الواحد.
 
وقد لفتت حركات عامل النظافة، ليانغ تشاو تشانغ، في محطة مترو بسان فرانسيسكو انتباه المحيطين به ورؤسائه في العمل، فقرروا تتبعه عبر الكاميرات وكشف لغز اختفائه داخل خزانة متواجدة بالمحطة.
 
 
وعلى مدى يومين، أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية التابعة لـ "BART"، أن تشانغ كان يعمل ويكمل مهامه اليومية، ثم يختبئ داخل حجرة تخزين لعدة ساعات في كل مرة.

وبعد تتبعه، ضبط بحوزته 250 ألف دولار قام بجمعها في عام واحد وهي حصيلة راتبه.
 
 
ففي عام 2015، حصل ليانغ تشاو تشانغ على 57,945 دولارا مقابل عمله في تنظيف محطة شارع بوويل بمدينة سان فرانسيسكو.
 
لكن السجلات العامة الصادرة عن "Transparent California"، تبين أن تشانغ حصل أيضا على مبلغ إضافي قدره 162,050 دولارا مقابل الوقت الإضافي، ليصل مجموع رواتب ومزايا تلك السنة إلى 271,243 دولارا، بحسب تحقيق أجرته قناة "KTVU".
 
 
وأظهرت بيانات سجلات الوقت الخاصة بتشانغ أنه عمل كل يوم في عام 2015، ومعظم الأيام كان يعمل وقتا إضافيا، ووفقا للمحطة، فإن مؤسسة النقل السريع لمنطقة خليج سان فرانسيسكو "Bay Area Rapid Transit" والمعروفة اختصارا "BART"، دفعت المال لتشانغ نظير عمله لمدة 17 ساعة على مدى 18 يوما على التوالي، في تموز 2015.
 
كما أنه استخدم بعض أيام الإجازة مدفوعة الأجر وأيام العطلات من أجل الحصول على أجر مقابل 365 يوم عمل في تلك السنة.


وعلى الرغم من أن عامل النظافة قد كسب أكثر من 705 ألف دولار بين عامي 2012 و2015، إلا أن BART لم تكن قد حققت من قبل في بطاقات الوقت الخاصة به.
 
وقال روبرت فيلنر، من "Transparent California"، لقناة "KTVU": "هذا غير معقول! إنه مجرد عامل نظافة! الأمر غير منطقي تماما!".
 
 
ومع ذلك، فإن هناك تفسير، بحسب المدير التنفيذي للنقل لدى "BART"، روي أغيليرا، حيث أوضح أن تشانغ استطاع أن يعمل لساعات طويلة لأنه لم يرفض العمل الإضافي أبدا.
 
ووفقا لأغيليرا، يقضي عدد كبير من الناس الذين لا مأوى لهم بعض الوقت في محطة شارع بوويل، ما يعني أن عمال النظافة يقضون الكثير من وقتهم في تنظيف البول، والبراز، وإزالة الإبر.

 
وصرح أغيليرا لقناة "KTVU" أن "الناس لا يرفعون أيديهم قائلين "أريد بعضا من هذا العمل الإضافي"، أما تشانغ، فقد قبل هذا العمل، لقد عمل بجد، وأكمل مهامه، لذلك أنا أدعم ما قام به".

وخلال شهرين، لم يقم تشانغ بإثبات حضوره وانصرافه ثلاث مرات. وقالت، غريس كرونيكان، مدير عام "BART" إنها لم تكن على علم بذلك التضارب في إثبات الحضور.
 
 
وأضافت: "حسنا، هذا الخبر جديد بالنسبة لي، ونعم سيكون هذا مقلقا إذا كان لدينا فحص من مشرف، ولم يكن هناك سبب وجيه لذلك".
 
وتابعت كرونيكان قولها لقناة "KTVU" إنها لا تعتقد، استنادا إلى المعلومات التي اطلعت عليها، أن ارتفاع الأجر وسجلات الوقت الخاصة بتشانغ تحتاج إلى التدقيق.
 
 
وأضافت "لقد عملنا على زيادة التوظيف لمدة عامين على التوالي، ونجحنا في تقليل الوقت الإضافي في العام الماضي".
 
والجدير بالذكر أن 49 عاملا آخرين من عمال النظافة يعملون لدى "BART" حصلوا على أكثر من 100 ألف دولار عام 2015، لكن لم يتم التحقيق في أمرهم من قبل الشركة، وفقا لتحقيق "KTVU".
روسيا اليوم
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