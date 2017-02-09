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الأسد يفجر قنبلة إعلامية حول قتلى الجنود الروس في سوريا

9
FEBRUARY
2017
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أكد الرئيس السوري بشار الأسد الأربعاء، أن دماء الجنود الروس الذين قتلوا في سوريا لا تقدر بالمال.

وقال الرئيس الأسد خلال لقائه وفدا برلمانيا روسيا: "بالطبع، الدعم العسكري مهم جدا، لكن قطرة دم واحدة لجندي روسي قتل على أرضنا، هي أغلى لنا من أي دعم عسكري، هذه الدماء، الدماء الروسية التي أريقت على أرضنا لا تقدر بالمال".

وأكد الأسد، أن الأحداث في سوريا تتطور نحو ما تريده روسيا وسوريا قائلاً: " أنا سعيد بلقائكم اليوم، كما في كل مرة، الأحداث تتحرك بسرعة نحو الاتجاه الذي نريده نحن وأنتم".

وشكر الرئيس الأسد، الطيارين الروس، الذين يعملون إلى جانب الجيش السوري في محاربة الإرهاب.

وكشف عضو لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، "دميتري سابلين" الاربعاء، أن الرئيس السوري بشار الأسد، أكد للوفد الروسي دعمه لمحادثات أستانا حول سوريا واصفا إياها بالفعالة والناجحة.

وأشار الرئيس الأسد إلى أنه جاهز لاستقبال أي سوري يؤمن بالحل السياسي والحوار السوري - السوري.

(sputnik)

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