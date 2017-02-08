هكذا طمأن السفير الروسي اسرائيل بشأن حزب الله!

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صرح السفير الروسي لدى إسرائيل ألكسندر شين بأن موسكو تضمن للجانب الإسرائيلي عدم وصول أسلحة روسية إلى "حزب الله".

وقال شين في حديث لوكالة "إنترفاكس" إن إسرائيل تعرب عن قلقها بشأن تقارب روسيا وإيران حول سوريا، مضيفا أن تل أبيب تعتبر تسليم أسلحة حديثة لـ"حزب الله" اللبناني وإنشاء قاعدة معادية لإسرائيل في منطقة الجولان بمشاركة "حزب الله" وإيران "خطوطا حمراء" بالنسبة لها.

وأكد السفير: "نحن نأخذ في الاعتبار مصالح الأمن الإسرائيلي ونضمن عدم وصول أسلحة روسية إلى "حزب الله" يمكن أن توجه في الاتجاه الإسرائيلي".

من جهة أخرى قال شين إن دعم موسكو لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2234 الذي دان النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية لم يؤثر سلبا على العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي يعرف الموقف الروسي بهذا الشأن جيدا.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية ردت بشكل مختلف على تصويت بعض الدول الأخرى، فعلى سبيل المثال أصر الجانب الإسرائيلي على إلغاء زيارة رئيس وزراء أوكرانيا التي أيدت هي الأخرى قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان الإسرائيلي في نهاية عام 2016 الماضي.

من جهة أخرى، قال شين إن روسيا وإسرائيل ستجريان في نهاية فبراير/شباط الجاري مشاورات في مجال مكافحة الإرهاب على مستوى نائبي وزيري الخارجية.

وبشأن نية واشنطن نقل سفارتها إلى القدس أشار السفير الروسي إلى التزام موسكو بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 الذي يحظر إقامة سفارات أجنبية في القدس، مؤكدا أن نقل السفارات إلى غرب القدس "ليس حلا".