living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هكذا طمأن السفير الروسي اسرائيل بشأن حزب الله!

8
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صرح السفير الروسي لدى إسرائيل ألكسندر شين بأن موسكو تضمن للجانب الإسرائيلي عدم وصول أسلحة روسية إلى "حزب الله".

وقال شين في حديث لوكالة "إنترفاكس" إن إسرائيل تعرب عن قلقها بشأن تقارب روسيا وإيران حول سوريا، مضيفا أن تل أبيب تعتبر تسليم أسلحة حديثة لـ"حزب الله" اللبناني وإنشاء قاعدة معادية لإسرائيل في منطقة الجولان بمشاركة "حزب الله" وإيران "خطوطا حمراء" بالنسبة لها.

وأكد السفير: "نحن نأخذ في الاعتبار مصالح الأمن الإسرائيلي ونضمن عدم وصول أسلحة روسية إلى "حزب الله" يمكن أن توجه في الاتجاه الإسرائيلي".

من جهة أخرى قال شين إن دعم موسكو لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2234 الذي دان النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية لم يؤثر سلبا على العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي يعرف الموقف الروسي بهذا الشأن جيدا.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية ردت بشكل مختلف على تصويت بعض الدول الأخرى، فعلى سبيل المثال أصر الجانب الإسرائيلي على إلغاء زيارة رئيس وزراء أوكرانيا التي أيدت هي الأخرى قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان الإسرائيلي في نهاية عام 2016 الماضي.

من جهة أخرى، قال شين إن روسيا وإسرائيل ستجريان في نهاية فبراير/شباط الجاري مشاورات في مجال مكافحة الإرهاب على مستوى نائبي وزيري الخارجية.

وبشأن نية واشنطن نقل سفارتها إلى القدس أشار السفير الروسي إلى التزام موسكو بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 الذي يحظر إقامة سفارات أجنبية في القدس، مؤكدا أن نقل السفارات إلى غرب القدس "ليس حلا".

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout