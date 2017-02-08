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آخر ضحايا داعش: فاتن .. الطفلة التي نزفت حتى الموت

8
FEBRUARY
2017
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فاتن، طفلة العشر سنوات، خطفنها نساء الحسبة (شرطة الآداب) التابعات لداعش في كتيبة الخنساء من امام منزلها حينما كانت تساعد أهلها في اعمال البيت. وأفادت التقارير أن داعش قد تبنى هذا العمل الذي يتعرض بقانون الدين الاسلامي وأخبروا والدتها أنهم سيقوموا بقضم جسد الطفلة وطلب منها ما إذا تريد أن تخضع للتعذيب بالنيابة عن ابنتها. رفضت الوالدة ذلك في حين أخذت كتيبة الخنساء على تعذيب فاتن من خلال استخدامهم لآداة الكُلّاب الحديدية وبدأوا بأعمال التعذيب التي أدت بحياتها ونزفت حتى الموت.

قصة فاتن، واحدة من بين الآلاف الأخرين، تعكس حال الحياة تحت أيدي داعش في الموصل، فأمرأة أخرى هربت من المدينة وتحدثت مع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" (Sputnik) ووفقاً لهذه الأخيرة، أفادت المرأة انها تعرف قصة طفلتين قتلهما داعش باستخدام آداة الكُلّاب الحديدية وتحدثت مع نساء الحسبة اللواتي يجلدن النساء لعدم لبسهن النقاب الذي يغطي جسدهم ووفقاً للهاربة، تمّ قتل امرأة على الأقل بعد أن تعرضت ل30 جلدة نتيجة عصيانها قانون النقاب.

(الديار)

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